Kuigi apteegireformi ettevalmistused on kestnud juba viis aastat, ei ole ettevõtjad tõtanud seadusemuudatustega kaasa minema. Nüüd, mil reformi elluviimiseni on jäänud vähem kui kuus kuud, loodavad ettevõtjad, et see sumbub.