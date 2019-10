Tellijale

Selline olukord ei oleks kindlasti tarbijate huvides. Tõsi, suure tõenäosusega ei kestaks see ka kaua. Seni on suured ravimimüügikontsernid vältinud reformiga kavandatud apteekide proviisoritele müümist, ilmselt lootuses, et see nõue kaotatakse. Kui tuleva aasta 1. aprillil kell kukub, pannakse plaani järgi need apteegid, mis proviisoritele ei kuulu, kinni. Proviisoritel ei ole aga praegu kuigi suurt motivatsiooni ettevõtjaks hakata, sest olukord on veel ebakindel ja suletavate asemele võiks apteeke asutada ka tuleval kevadel. Vaevalt et Viljandisse ainult kaks rohupoodi jääks, kuid vahepeal tekkiv paus tähendaks pikki järjekordi, suurt segadust ning halvemal juhul ka hinnatõusu ja häireid ravimitega varustatuses.