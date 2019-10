Seitse eurot ja valimislubadused

ENAMIK PRAEGUSI pensionäre mäletab ju ilusaid hüüdlauseid-lubadusi nagu «Plats puhtaks!», «Rohkem raha kätte!», «Viieteistkümne rikkama riigi hulka!», «Murrame läbi!» ja «Eesti keel kõigisse koolidesse alates 2007. aastast!». Teades, kuidas nende lubaduste täitmisega on läinud, ei arva ma, et Keskerakond haaras suure hulga eakaid valimistel hääletama just 100-eurose pensionilisa lubamisega. Nii naiivsed need pensioniealised inimesed nüüd ka pole, et pimestatuna rahalubamisest kohe poolt hääletama tormavad.