Ettevõtja loomingut täis elu

Kunstikoguja Laur Kivistiku kõrval seinal on Hannes Starkopfi skulptuurid «Paprika» aastast 2007.

Pole just igapäevane, et kinnisvaraärimees oma vaba aja kunsti nautlemisele pühendab. Ja mitte pelgalt kunstisaalis jalutades, vaid agaralt taieseid kokku ostes. Laur Kivistik võttis asja suisa nii tõsiselt, et lõi keset Viljandi vanalinna galerii püsti.