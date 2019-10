Tellijale

Esmaspäeval pakuti Viljandi Kesklinna koolis sealihapilaffi, aurutatud brokolit ja lillkapsast. Seal parasjagu einestanud kolm lapsevanemat kinnitasid, et toit maitseb hästi. Andrus Teesalu ütles, et tema laps on koolitoitu alati kiitnud. «Kui küsin, siis ütleb, et on head söögid ja ta võtab lausa mitu portsu,» lausus ta.