Täna peetakse rahvusvahelist muusikapäeva. See aasta erineb mullustest muusikapidudest selle poolest, et muusikud võtavad igas maakonnas fookusesse ühe pilli. Viljandimaal on selleks plokkflööt. Ansambel Gamut Consort annab täna kolmes kohas plokkflöödikontserdi.