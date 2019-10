Vaata videot: 100-aastaseks saab näitleja poolteise tunniga

Ugala 100. hooaja avalavastus "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus" põhineb Rootsi kirjaniku Jonas Jonassoni 2009. aastal ilmunud esikromaanil. Lavastuse on dramatiseerinud Priit Põldma (NUKU teater). See elujaatuse tippteoseks nimetatud romaan on tõlgitud ligi 40 keelde. 2013. aastal esilinastus Rootsis romaanil põhinev komöödiafilm ning praegu valmistatakse samal teosel põhinevat filmi ette Ameerikas. 2018. aastal kirjutas Jonas Jonasson teosele ka järje "Saja ühe aastane, kes mõtles, et ta mõtleb liiga palju".