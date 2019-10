Kinno jõuavad Roger Watersi ja Metallica kontsertfilm

"Us + Them“ on Watersi 2017. ja 2018. aasta tuuri jooksul Amsterdamis üles võetud visuaalselt võimas teos, mis pakub Pink Floydi kõige kuulsamaid palasid legendaarsetelt albumitelt "The Dark Side of The Moon“, "The Wall", "Animal", "Wish You Were Here" ja ka Watersi kõige viimaselt albumilt "Is This The Life We Really Want?".