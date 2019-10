Uus bänd kogus folgistaarid ühte palasse kokku

"Aida sessioonid" on Eesti pärimusmuusika keskuse ellu kutsutud videote sari, milles Viljandi pärimusmuusika aidas toimetavad, proovi tegevad või esinevad muusikud esitavad ühe oma lemmikloo. "Aida sessioonides" on üles astunud Duo Ruut, Chalice, Ülemakstud Rentslihärrad, Tintura, Black Bread Gone Mad ja mitmed teised. Käesolev episood on "Aida sessioonide" kaheksas.