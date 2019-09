Tellijale

Pilistvere pood pandi kinni, sest rahvast ei käinud piisavalt. Muidugi on ostjaskonna vähenemisel palju põhjuseid: linnas töötavad inimesed teevad sisseoste suurtes supermarketites, kell 16 suletavasse kauplusesse ei jõudnud enamik tööinimestest ka parima tahtmise juures, tasuta ühistransport võimaldas pensionäridel kergesti suurematesse keskustesse sõita ja nii edasi. Lõppkokkuvõttes on postkontorite, raamatukogude, poodide ja koolide sulgemise põhjus aga selles, et elanikke napib. Sestap tuleb mõistagi kutsuda inimesi üles, et nad maale elama koliksid, ainult et ... Kui atraktiivsed on kohad, kus pole postkontorit, raamatukogu, poodi ega kooli?