Planeering JOKK kastmes

Esiteks: mida näitab rahandusministeeriumi järelevalve heakskiit? See näitab, et kui näpuga planeerimisseaduses järge ajada, siis jah, linnavalitsus on täitnud minimaalse nõutava programmi. JOKK. Rohkemaks pole järelevalvel ka volitust.

Tegelikult ei tahaks ma isegi sellega lõpuni nõustuda, kuid need põhjendused vajaks juba märkimisväärselt suuremat lehepinda. Omaette küsimus on, kui korrektne oli linnavalitsuse järelevalvemenetlusest välja jätta naaberkinnistu Kaalu tänav 8 omaniku vaie, mis esitati suuliselt avaliku arutelu ajal.

Tuleb nentida, et iga linn on oma valitsejaid väärt. Kui praegune linnavalitsus on ühehäälselt sellise lahenduse ja lahenduskäigu poolt, siis see on tema demokraatlik õigus. Lõpptulemuste eest ta nagunii vastutust kandma ei pea.