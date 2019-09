Tellijale

Täpsemalt tutvustab näitus kodalukke, mida kasutati juba muinasajal ja millest igaüks on ainulaadne. Näha on ligi 30 kodalukku Eesti Rahva Muuseumi kogudest ning lisaks neile kuraditosinat näituse kuraatori Heidi Solo meisterdatut. Viimati mainituid saab ka oma käega kõlksutada ning uurida, mismoodi need isevärki lukud siis õigupoolest töötavad.