Inimrööv osutus rebastepeoks

Kiirelt sai aga selgeks, et juhtunu oli osa ühe Viljandimaa kooli rebastepeost. Politsei selgitas välja, et kellelegi reaalset ohtu ei olnud. Ürituse korraldajaga viidi läbi vestlus, et ennetada teisi selliseid juhtumeid, mis jätavad mulje raskest kuriteost ning häirivad seeläbi kogukonna turvalisust.