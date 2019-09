Tellijale

«See on tõesti eriline, kui etendused on juba enne esietendust välja müüdud, mitte ainult Ugala lavastuste puhul, vaid üldse Eesti teatrites,» nentis Ugala turundus- ja avalike suhete osakonna juht Mari Nurk. «Kindlasti mängib lavastuse menukuse juures rolli 2016. aastal ilmunud raamat ning selle temaatika aktuaalsus tänase päevani. Kuigi me iga päev ei räägi sellest, on narkootikumid ja nendega seotud probleemid kõikjal me ümber.»