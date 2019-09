Rikaste edetabelis figureerib taaskord mitmeid Viljandiga seotud ettevõtjaid

Kõige kõrgemale, 35. kohale jõudis tänavuses edetabelis pakiroboteid tootva Cleveroni suurim omanik Arno Kütt, kellel on lisaks osalus veebikaubamajas On24. Äripäev on hinnanud Küti vara suuruseks 88,6 miljonit eurot. Kütt on teinud aastaga edetabelis märgatava tõusu, sest eelmisel aastal oli ta 23,3 miljoni euroga 139. koha. Cleveroni tegevusvaldkonnaks on pakirobotite ja automaatide arendamine, tootmine ja müük ning 2017. aastast on Cleveron võtnud suuna USA ja Euroopa turule. Mullu oli Cleveroni müügitulu 48 miljonit eurot ning aasta varem 11,2 miljonit eurot. Äripäev hindas Cleveroni väärtuseks 250 miljonit eurot.

Arno Kütt ütles Sakalale, et tegu on virtuaalse hinnanguga ja see tuleneb suuresti Cleveroni väärtusest. "Läksin selle uudise peale oma pangakontot vaatama, aga seal küll sellist summat ei olnud," lausus ta naljatamisi.

Cleveroni väärtuseks hinnatud 250 miljoni euro kohta sõnas ta, et see kujuneb pakkumise ja nõudluse tulemusena. "Keegi soovib aktsiaid osta, keegi müüa ja kui tehinguid tehakse 250 miljoni baasil, siis sealt see hind ongi võetud." Küsimusele, milline see summa võiks näiteks aasta pärast olla, Kütt vastata ei soovinud. "Siin ei oska spekuleerida," sõnas ta.

Cleveroni ja ON24 teine suurem omanik Peep Kuld on sel aastal edetabelis 42,1 miljoni euroga 74. kohal. Ka tema tõus tabelis on olnud märkimisväärne, sest eelmisel aastal asus ta 11,1 miljoni euroga 331. kohal.

39. kohalt leiab aktsiaseltsi Vestman Energia suuromaniku Aivar Berzini, kes on aastaid olnud edetabelis viljandimaalastest esikohal. Vestman Energia kontserni ettevõtted ostavad, müüvad ja haldavad maatulundusmaad, majandavad metsa ning toodavad põllumajandussaadusi. Varem on Aivar Berzin kuulunud ka Nelja Energia omanike sekka, kuid pidi osaluse koos suuromanikuga eelmisel aastal müüma Eesti Energiale. Äripäev hindab Berzini vara 75,4 miljoni euro suuruseks. Eelmisel aastal oli ta rikaste edetabelis 65,8 miljoni euroga 41. kohal. Tema abikaasa Merit Berzin on Vestman Energia osanikuna edetabelis 8,4 miljoni euroga 474. kohal. Merit Berzinit eelmisel aastal edetabelis ei olnud.

Voodeid ja madratseid valmistava Delux Holdingu omanik Göran Sjöholm on tabelis 22,4 miljoniga 168. kohal. Eelmisel aastal oli tema vara suuruseks hinnatud 24,6 miljonit ning tookord oli ta edetabelis 132. kohal. Mullu suvel ostis Delux Holding ära kaks täispuidust mööblit valmistavat ettevõtet ning Göran Sjöholm ütles toona Äripäevale, et ettevõtte eesmärk on kasvatada paari aasta jooksul käivet 55–60 miljoni euroni ehk ligi kaks korda suuremaks, kui see praegu on.

Viljandimaa ühe suurema tööandja, aktsiaseltsi Viljandi Aken ja Uks suuromanik Imre Michalsky leiab edetabelis 15,2 miljoni euroga 248. kohalt. Ta on investeerimisfirma Gregorius Invest suuromanik, mis on 70 protsendiga aktsiaseltsi Viljandi Aken ja Uks omanik. Eelmisel aastal oli Michalsky Äripäeva rikaste edetabelis 9,7 miljoni euroga 392. kohal.

11,8 miljoniga leiab edetabelis 320. kohalt peamiselt metsandusega tegeleva osaühingu Prenton omaniku Ago Vingissare ning 11,5 miljoniga 333. kohalt Kaisa Orava, kes oli erinevalt Vingissarest tabelis ka eelmisel aastal.