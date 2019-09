Politsei otsib haiglast lahkunud 62-aastast Kristat

Politsei pressiesindaja Kerly Virgi saadetud teates seisab, et naine võib püüda liikuda Järvamaale Türi poole, kus oli kunagi tema elukoht. Omavoliliselt haiglast lahkunud on ta korra varemgi, kui siis juhtus see Tartus. Toona leidis patrull abivajava naise kesklinnast ning toimetas ta turvaliselt tagasi haiglaravile.