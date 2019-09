Olustvere mõisa au ja uhkus, lekkiva katusega peahoone saab hädaremonti

Ta möönis, et just lõunapoolne katuseosa on olnud kõige kehvemas seisus, seal on kõige enam katkiseid kive ning neeluplekk on jooksnud läbi. «Läbijooksu paikades on tulnud all hoida suuremate sadude ja lumesulamise aegadel ämbreid,» kõneles koolijuht. Ta lisas, et tervet katust plaanis vahetada ei ole, edaspidi püütakse hädapärasemaid paiku jooksvalt lappida. Pealegi on üks kõige kehvemas seisus olnud katuse osa juba kümmekond aastat tagasi välja vahetatud.