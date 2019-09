Seda, et Eesti väikesest jalgpalliklubist palutakse keegi kolm korda suurema rahvaarvuga riigi jalgpalli meistriliiga olukorda hindama ja kogemusi jagama, ei juhtu just tihti. Et seda kutsutakse tegema keegi Viljandi klubist, on veel harukordsem. Aga täpselt nii läks ning mul õnnestus oma silmaga vaadata, milline (jalgpalli)riik on Moldova. Nägin ja kuulsin palju, koju naastes vasardas aga peas üksainus mõte: meil siin Eestis ja eriti Viljandis on asjad ikka päris hästi.