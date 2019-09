Tellijale

Et kõik täpselt teaksid, mida ja kuidas saabuvatele volikogu liikmetele skandeerida, jagas üks toetusaktsiooni vedajaid Priit Toobal juhtnööre: «Kui tema vastus meile ei meeldi, siis me ütleme: «Vale valik!» Ja kui on õige valik, siis: «Õige otsus!» Ja aplaus ka!» Meeleavaldajate kokkukõla oleks kindlasti iga koorijuhi uhkeks teinud.