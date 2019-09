Tee-ehitusega on alati jama. Kui seda ei tehta, kirutakse kuumaastikku, kui tehakse, kirutakse, et seal ei saa normaalselt sõita. Viimati nimetatu on enamasti siiski pigem hetkeemotsioon. Järele mõeldes saavad ju kõik aru, et tänavaid ja teid on vaja remontida.