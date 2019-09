Tellijale

«Võidujada on äkki natuke ülepaisutatud väljend – hooaeg on alguses ja alles otsime head mängu. Selle kolme mänguga pole me veel tippvormi jõudnud,» ütles Viljandi HC peatreener Marko Koks. «Neljapäeval oli selline üles-alla mäng meie poolt: kõik, mis me periooditi saavutasime, andsime teiste perioodidega lihtsalt ära. Lõpp oli üldse loterii, et kuhupoole see kukub. Varem oleks mängu pidanud ära otsustama.»