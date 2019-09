Kui midagi on uuritud kõrgel rahvusvahelisel tasemel, kuid veerand sajandit hiljem pole endiselt usaldusväärseid vastuseid, on midagi ikka väga valesti. Täna 25 aastat tagasi enam kui 850 inimesega märga hauda vajunud parvlaevaga Estonia on see paraku nii läinud. Katastroof puudutas kas otseselt või kaudselt iga eestlast ning kindlasti on sellega seotud teemad seniajani paljudele valusad, aga ammendavat vastust küsimusele, mis õieti juhtus, pole. Ametlik versioon ei veena eriti kedagi.