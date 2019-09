Tellijale

Plokkflööt on üks veider instrument, sest mõned inimesed ei peagi seda justkui tõsiselt võetavaks pilliks. Vist seetõttu, et sageli võtavad huviringides lapsed esimese asjana pihku just plokkflöödi. Tõepoolest, sõrmeauke on sel instrumendil vähe, puhuda on seda kerge ning mõne lihtsama laulukese pigistab plokkflöödist välja üsna hõlpsasti. Nii võibki jääda mulje, et pill sobib suurepäraselt esmatutvuseks muusikaga.