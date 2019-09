Tellijale

Kui küsida poliitikutelt liiga hoogsate valimislubaduste kohta, tuleb vastuseks ikka, et eks raha leidmine ole poliitiliste valikute küsimus ja tegelikult on see eelarves olemas. Ja et koalitsioonivalitsuses tehakse niikuinii jõudude vahel kompromisse ning seetõttu ei ole ühegi erakonna puhul mõtet loota kogu programmi täitumist ega kuluridasid kokku lüüa. Ometi lähtuvad valijad oma otsust tehes ikka ka sellest, mida üks või teine partei tõotab. Nii hääletasid paljud pensionärid Keskerakonna poolt, sest too lubas kasinale sissetulekule kopsakat lisa.