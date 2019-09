Juhtkiri. Liiga jõuline mäng

Kas alkohol ja sport käivad kokku? Esimese hooga ütleks ilmselt enamik, et kindlasti mitte. Veelgi enam – need peaksid olema vastandid. Ent päris elu on midagi muud. Vähemalt publiku poole peal on (lahjad) vägijoogid tihtipeale lahutamatu võistluste osa, nii et ka spordi sponsorite seas annavad tooni alkoholitootjad. Tuletame meelde, et Eesti suurim jalgpallistaadiongi kannab ühe õllevabriku nime. Otse loomulikult saab seal osta õlut, nagu paljudel teistelgi jalgpalliareenidel. Seega on spordivõistlustega umbes samamoodi kui paljude teiste üritustega: alkoholi juua võib, aga purjuspäi avalikus kohas olla mitte.