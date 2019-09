Sada ja seened!

Saidki keskerakondlased meie riigikogusse 26 kohta ning võimule pääsemiseks – hädaga sööb kurat kärbseidki! – heideti koalitsiooniks kokku EKRE ja Isamaaga. Peaaegu kuu aega pusiti koalitsioonilepingu kokkuklopsimisel ja klapitamisel, et üsnagi erinevate osanike hundid oleks söönud ja lambad terved. Kuigi riigikassas avastati järjestikku kuhugi musta auku kadunud miljoneid ja maailmamajandus näitas hoiatusmärke, pandi kolmikvalitsuse aluspõhimõtetes muude sihtide hulgas kirja: «Seame eesmärgiks erakorralise pensionitõusu, et tõsta eakate toimetulekut ja heaolu.» Sellest luges pensionäride enamik välja valimiste eel tõotatud 100-eurose pensionitõusu, mida oli lubatud justkui 2020. aastal.

AGA VALITSUSE teisipäevasel istungil valati see kena lubadus ja lootus külma dušina pensionäridele krae vahele: erakorraliseks pensionitõusuks kinnitati seitse eurot kuus. See on 1,8 protsenti keskmisest pensionist, aga palkade suurenemine lepiti 2,5 protsendi peale. Seda ajal, mil Eesti keskmine pension on 26,6 protsenti keskmisest palgast – üks madalamaid Euroopas … Jüri Ratas teatas küll, et kuupension tõuseb keskmiselt 45 eurot, aga sellest on ju 38 eurot niinimetatud indekseerimise arvelt!