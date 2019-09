Pikali väänatud Tambet on alati publiku seas silma paistnud

Turvafirma Meeskond väidab oma Facebooki lehel, et Tõnurist ähvardas turvatöötajat, ründas teda ning edasine oli juba selle tagajärg. Pealtvaataja väänati pikali, ta viidi staadionilt välja ja anti üle politseinikele. Kui patrull ärritunud mehe üle võttis, oli too porine, ta jope oli katki tõmmatud ning ta püüdis politseinikke rünnata. Korrakaitsjad panid ta käed raudu, mõõtsid joovet ja viisid ta jaoskonda kainenema.

Jalgpallikohtumise videosalvestisest on näha, kuidas Tõnurist veel enne, kui meeskonnad on väljakule tulnud soojendust tegema, tantsib üksinda tribüüni ees. Läheduses pole ühtegi inimest. Talle läheneb üks turvatöötaja ning samal ajal kui turvamees jõuab Tõnuristi kõrvale, hakkab too tantsusamme tehes tribüüni treppi pidi üles liikuma. Talle järgneb teine turvamees, kes võtab tal keha ümbert kinni, ning seepeale kaob kogu tegevus tribüüni varju. Sellist hetke, kus Tõnurist oleks midagi turvamehele öelnud, pole videost näha.