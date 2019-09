Koristamine ei kao kuhugi

«Kas te teate, kui kiiresti bakterid paljunevad?» küsib Pesueksperdi juhataja Tiit Jürmann ajakirjanikelt. Nähes meie nägudel ilmselget nõutust, vastab ta ise: «Kaheksa tunniga on ühest bakterist saanud 16 miljonit. Õnneks on enamik neist head ja nende mahanühkimisega pole vaja hullusti vaeva näha.»

Bakterite hingeelu ja nendega kaasnev on nii Tiit Jürmannile kui tema abikaasale, Pesueksperdi teenindusjuhile Anu Jürmannile hästi teada. Nad alustasid puhastusteenuse pakkumist juba 1993. aastal, Pesumati LG nime all. 2000. aastal läks Jürmannide tee selle ettevõttega lahku ning nad hakkasid tegutsema osaühingu Pesuekspert nime all.