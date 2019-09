Pärsti lähedal Kookla külas Suure-Kapsta talus elav Gustav Siniväli on kirglik roosikasvataja: neid lilli on tema aias lausa 170 sorti. Kõik roosid ning puud ja põõsad on ta paigutanud rühmadesse ning loonud nõnda aiast toreda terviku, mis on otsekui hästi kavandatud kunstiteos.