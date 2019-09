Ettevõtted kannavad tänava remondi tõttu kahju

"Ma ausalt öelda ei teagi, kuidas siin elavad inimesed normaalselt autodega koju peaksid pääsema," ütles Kantreküla elanik Maris Kaibijainen. "Tänav on igalt poolt üles kaevatud ning õhtul kuni kella poole kuueni saame küll sõita läbi Monese lao hoovi, kuid ka seal takistavad suured veomasinad liikumist. Pärast kella kuut on autoga koju pääsemine sama hästi kui võimatu. Mul on näiteks soovitatud auto linnaosa äärde parkida ning jala koju minna, kuid kuidas te seda ette kujutate, kui mul on auto pärast poes käimist asju täis? Neid käe otsas korraga koju ju ei tassi."