Janek Kalvi on oma krundil Viljandis Pikal tänaval erksavärvilisi tegelasi näinud mitmel aastal ning püüdnud neid ka hävitada, sest nood on väga aplad, süües kõike taimset, mis ette jääb. Pealegi on nad ebameeldiva välimusega, suuremad neist on kuni 15 sentimeetri pikkused.