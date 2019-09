Kui värvata ühte ansamblisse Eesti tuntuimad lauljad, võivad nende kontserdid mõnda aega küll palju rahvast kokku tuua, kuid pikka iga sel bändil ilmselt ei oleks. Nägemused muusikast ja elust üldiselt oleksid liiga erinevad, et suured staarid saaksid püsivalt koos töötada. Mis siis, et igaüks on omaette andekas.