Vallavanem sai Võhma Elko kohta vihje viimastel tööpäevadel

Ta andis mõista, et oli juhtunu kohta infot saanud eelmise nädala lõpul vilepuhujalt, ja tema sõnul tuleks hoopis võimalikust kuriteost vihjaja käest küsida, et miks too sellest alles nüüd teada andis. Aavasalu oli oma seletust mööda keerulises olukorras, sest kui ta poleks pöördumisi teinud, oleks teda võidud süüdistada võimaliku kuriteo varjamises. Teatamise järel seostati neid pöördumisi aga poliitika ja umbusaldusavaldusega.