Ettevõtmist korraldab Viljandi hariduse arengufond. Selle juhatuse liige Kalle Küttis ütles, et ettevõtmisega tahetakse populariseerida õpetajaametit ja parandada selle mainet. «Tahame näidata, et see on tõesti üks hea amet ning õpetaja pole kurjustav ja hurjutav inimene. See on loov ja inspiratsiooni pakkuv ettevõtmine,» rääkis Küttis. Ta soovib, et vanemad näeksid, millises õhkkonnas õpetajad töötavad. «Näiteks läheksid enne tundi õpetajate tuppa. See kõik on salajane maailm, mis on lapsevanemale varjus.»