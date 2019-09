Minu aeg Sakala koosseisulise ajakirjanikuna saab selle nädalaga ümber. Olin siin natuke üle aasta, 14 kuud, ning see oli kiire ja õpetlik aeg. Majanduskülje toimetajana tutvusin paljude huvitavate inimestega ja nägin põnevaid ettevõtteid. Kui käisin ettevõttest lugu tegemas, esitasin endale alati küsimuse «Kuidas oleks siin töötada?». Veendusin selles, et Viljandimaal on palju suurepäraseid ettevõtteid, kus töötada on puhas rõõm. Häbenema ei pea ka palga pärast, see on täiesti konkurentsivõimeline.