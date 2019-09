Filmiarvustus. Nii sügav kosmosefilm, et selle sisse võib ära kaduda

Teisisõnu, kosmosefilmide nautlejatele on märk juba aastaid tagasi maha pandud niisuguste suurepäraste teostega nagu "Tähtedevaheline" ja "Marslane". "Tähtede poole", originaalpealkirjaga "Ad astra" proovib triivida tasemelt ehk esimesena nimetatu poole, ent minu silmis jääb see vahe siiski hoomamatuks.

"Tähtede poole" režissöör on James Gray, kes on teada-tuntud nii mõnegi ulmeka, näiteks "Kadunud linn Z-i" lavastajana. Filmi keskmes on lähitulevikus asetleidev lugu astronaut Roy McBride’ist (Brad Pitt), kes läheb missioonile, päästmaks maailma katastroofist ning leidmaks aastakümneid tagasi kosmosesse ülisalajasele missioonile läinud ja kadunuks jäänud isa (Tommy Lee Jones).