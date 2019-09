Andke see provva, ma viin ta minema!

Janno ja Anu Sild on pealtnäha täiesti tavaline abielupaar. Võib-olla lihtsalt keskmisest õnnelikum, aga see väide jääb nüüd küll ajakirjaniku südametunnistusele. Igatahes koos on oldud üksjagu aastaid ning mõlemal on omad tööd ja tegemised. Vähemalt korra aastas viskab Janno aga Anu üle õla ja põrutab Soome. Sel aastal tassis ta oma kallist kaasat kukil ka Hiinas.