Esiliiga mulluste finalistide lahing lõppes viigiga

Käsipalliliit vahendas, et mullu ainult võite tunnistanud Põlva/Arcwood täienes kahe hooaja vahel kolme palluriga, kes mullu meistriliigas esinesid. Need on Priit Jõks, Siivo Sokk ja Mario Karuse. Viimati nimetatu esmaspäeval kaasa ei teinud. Ka Viljandi tugevdas ridu: ekskoondislane Robert Lõpp näitas juba eelmise nädala võidus HC Viimsi/Tööriistamarketi üle, et visketäpsus on tallel.