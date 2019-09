Konkurentsiametisse saadetud pöördumises juhib vallavanem tähelepanu sellele, et Võhma kortermajadele sooja tootev ettevõte ei ole sooja hinda ametiga kinnitanud. Konkurentsiamet teatas, et alustas järelevalvemenetlust, kas soojuse hind vastab nõuetele. Ameti ja Võhma Elko kodulehel olevat teavet võrreldes selgub, et Võhmas on praegu kõige odavam keskkütte megavatt-tunni hind.