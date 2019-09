Tasuta kohalevedu igast Eesti otsast. Loomaaia asukad ootavad annetajate kõrvitsaid 

Esimesed maiuspalad on loomaaeda juba kohale jõudnud.

Kui kõrvitsaid on kasvanud rohkem, kui endal ära kulub, saab need saata Tallinna loomaaia asukatele. Kõrvitsad viiakse üle Eesti loomaaeda kohale täiesti tasuta ning esimesed maitsvad palad on sinna juba ka jõudnud.