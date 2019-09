Politsei tegeles joobes juhtide ja naiselt vabaduse võtnud mehega

Politsei pressiesindaja sõnul tuli laupäeval ühelt Viljandi valla tankla teenindajalt teade, et tankla parklasse on kogunenud seltskond noori ning kamp tundub olevat alkoholi pruukinud. Peagi istusid noored ka autorooli. Politsei pidas sõiduki kinni ning selgitas välja, et roolis oleval 23-aastasel mehel polnud juhtimisõigust ning ta oli purjus. Kaassõitjatest kaks olid alaealised, nad olid samuti alkoholi tarvitanud ja anti üle vanematele.