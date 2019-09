Mikk Maateni võistluse rikkus uskumatu tehniline äpardus

Seal selgus lõpuks vea põhjus: ilmselt oli keegi mehaanikutest auto ettevalmistamise ajal kogemata puutunud elektroonikasüsteemide tumblerit ja need välja lülitanud. Vea kõrvaldamine käis kiirelt, kuid konkurendid olid saanud juba 13-ringilise edu. Tiimi hinnangul on seda omal jõul kuuetunnise sõiduga tagasi teha võimatu, ent Flash Racing alustas siiski meeletut tagaajamist. Pressiteates on kirjas, et vahelduvates ilmaoludes kahandati kuuenda sõidutunni alguseks mahajäämus kuuele ringile, esialgselt 26. kohalt oli #69 Lamborghini tõusnud kuuendaks. Viimast vahetust sõitnud Vilnis Batraks möödus rajal veel ühest konkurendist ja nagu hiljem selgus, kergitas see möödasõit tiimi Balti meistrivõistluste lõppkokkuvõttes kolmandalt kohalt teiseks.