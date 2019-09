Parim noor kündja õpib Olustveres

47 koolinoort 13-st riigist tulid Olustverre, et laupäeval selgitada endi seast parim künnimees. Kokkuvõttes selgus, et kolm esikündjat on Eestist ning neist esimese ja kolmanda koha said Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli õpilased.