Jõuproov, mis eeskätt on mõeldud huvikooli tehnikaringi poistele ja tüdrukutele oma masinate ja oskuste proovilepanekuks, on saanud suure populaarsuse ka laste vanemate seas. Nii on lisaks huvikooli õpilastele lubatud startida ka nende emadel ja vanaisadel.