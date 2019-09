Gümnasistide prügijooks tõestas, et prügi Viljandist ei lõpe

«Kui jalutajale võvad tunduda Viljandi kesklinn ja lossimäed üsna puhta paigana, siis koristama hakates selgub, et prügi on seal ikka päris palju,» nentis ta.

Kui algselt oli noortel plaan teha umbes kümnekilomeetrine koristusring, siis vihmase ilma tõttu kahanes tiir seitsme kilomeetri pikkuseks. Prügikotid said aga sellegipoolest üsna täis. Kõige rohkem leiti prahti bussijaama ümbrusest ning kõige prügistatumad kohad olid prügikastide ümbrused. «Kui ikka prügi esimese korraga kasti ei lenda, siis seda üldiselt enam üles ei võeta,» nentis Sarap.

Prügijooksul täidetud prügikotid pandi Viljandi gümnaasiumi juures ühte suurde big-bag kotti ning see sai poolenisti täis.

Esimese avaliku prügijooksu ehk inglise keeles plogging'u korraldas Viljandis täpselt aasta tagasi muusik Jalmar Vabarna. Mullusel maailmakoristuspäeval Viljandi kanti ämma sünnipäevale tulnud Vabarna kutsus kõiki huvilisi lossimägedesse jooksule, kus sportimise kõrval korjati üles prügi, mis silma jäi. Nii said jooksjad füüsilise koormuse ning jooksuraja ümbrus ühtlasi puhtaks. Sportlased kiidavad prügijooksu ka seepärast, et see sunnib lisaks jooksuliigutustele tegema veel teistsuguseid harjutusi.