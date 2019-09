Kobruveres on kaks suurt põldu, kus madisepäeva lahingut ei peetud. See on detektoristidele ja teadlastele kõige suurem ja olulisem info, mille nad laupäeva õhtul endaga koju kaasa viisid. Terve päev kestnud otsingud tõid maa seest välja küll Lembitu-aegseid ehteid, kuid neid ei saa lahinguga seostada.