Kunagi Eesti naiste võrkpalli valitseja nime all esiliigasse naasmist viljandlannad ei pelga. Naiskonna ühe eestvedaja, aastaid mitmetes Eesti meistriliiga võistkondades kaasa teinud ja meistrisarjas ka medaleid võitnud Laura Luige sõnul on see tegelikult pärast 2013. aastal saadud viimast meistritiitlit viljandlannadel teine kord Viljandi Metalli nime all esiliigasse naasta. Naiskonna nimi on endiselt seotud sellega, et võistkonna peamine toetaja on samanimeline Viljandi ettevõte.