Kui enamasti propageeritakse Eestis maarjakase kasvatamist kloonpuudena, sest see tagab puidu ühtlase kvaliteedi ja mustri, siis Animägi on enamiku oma istandusest rajanud seemnetaimedega. Maarjakaski on tema külvatud seemnetest tulnud 70 protsendi ringis. Kvaliteet küll kõigub, aga tema arvates on nii põnevam, sest saab palju erineva mustriga puitu.