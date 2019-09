Bonifatiuse gild sai vabatahtliku sõbra märgi

Vabatahtliku sõbra märgis on kvaliteedimärk, millega tunnustatakse vabatahtlike kaasamise head taset ja professionaalsust organisatsioonides. Esimesed märgised jagati 2015. aastal, nüüdseks on vabatahtliku sõbra märgi pälvinud 51 ühendust ja avaliku sektori asutust.

Külaliikumise Kodukant vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas ütles, et kevadel valminud uuring tõi välja, et vabatahtlike kaasajatel on vaja toetust ja tuge selleks, et protsessi tõhusamalt läbi mõelda ning sättida oma plaanid vabatahtliku tegevuse trendidega kooskõlla.