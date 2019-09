Miks vaimulik valetab?

Volikogu vastuvõetud Põhja-Sakala valla eelarves ei ole Tääksi õppekoha remonti. Seda ei ole kavandanud vallavolikogu ega -valitsus. Tääksi õppekohta on volikogu liikme ettepanekul kavandatud Tääksi lasteaiale magamisruum ja teine sissepääs. Ei vasta tõele väide, et vallavalitsus otsustas seda remonti mitte teha. Vallavalitsus on kokku kutsunud kõik majas tegutsejad, keda muudatused puudutavad, ja leidnud sobiva lahenduse. Ruumid on projekteeritud ja praegu otsitakse ehitajat. Demokraatlikult toimetades ja seadusi järgides kulubki paraku pisut rohkem aega sellest, kui lihtsalt minna ja teha kellegagi läbi rääkimata asi ära.

Olen isiklikult ja ka teised vallavalitsuse liikmed on alati Suure-Jaani kooli remonti väga vajalikuks pidanud. See on olnud Suure-Jaani piirkonna kõige tähtsam järgmine investeering. Endine Suure-Jaani vald oleks olnud võimeline selle hoone valla rahast valmis ehitama.

Volikogu kavandas eelarvesse ainult Suure-Jaani kooli võimla katuse remondi. Hoolimata ohust, et kui me teeme praegu korda ainult võimla katuse, võib juhtuda, et see tehakse hiljem remondi käigus ümber ja kogu kulutus on olnud mõttetu, on vallavalitsus asunud volikogu otsust täitma ja katuse remonti korraldama. See töö on plaanis juba sügisel. Töid korraldatakse seadusi silmas pidades – ka tähtaegade koha pealt.